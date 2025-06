James Webb tira foto de planeta fora do Sistema Solar pela 1ª vez

(Foto: Reprodução) – Com ajuda do telescópio James Webb, pesquisadores do Observatório de Paris, na França, conseguiram encontrar planeta fora do Sistema Solar

O telescópio espacial James Webb capturou, pela primeira vez, uma imagem direta de um exoplaneta – ou seja, um planeta que se encontra fora do Sistema Solar. A descoberta foi liderada por pesquisadores do Observatório de Paris, na França, com o apoio do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS).

No estudo publicado nessa quarta-feira (25/6) na revista científica Nature, os pesquisadores batizaram o planeta de TWA 7b. A tarefa de observação deles foi extremamente difícil, visto que exoplanetas costumam estar ofuscados pela luz de suas estrelas e aparecem como pontos minúsculos mesmo com a utilização de telescópios poderosos, como o James Webb.

“Exoplanetas são alvos-chave na astronomia observacional, pois ajudam a entender melhor como os sistemas planetários se formam, incluindo o nosso. Esta descoberta abre caminho para a obtenção direta de imagens de exoplanetas terrestres”, destaca o CNRS, em comunicado à imprensa.

O que é o telescópio espacial James Webb?

O JWTS ou Webb é a ferramenta mais atualizada que temos em relação à observação do espaço.

Ele é um telescópio espacial projetado pela Nasa em colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA) com o intuito de substituir o Telescópio Espacial Hubble.

O telescópio está localizado a mais de 1 milhão de quilômetros da órbita da Terra.

Ele foi criado para ajudar a responder perguntas sobre a origem do universo, a existência de planetas habitáveis, a formação de galáxias e estrelas, a presença de buracos negros e a evolução de sistemas planetários, além de investigar em detalhes os exoplanetas.

Características do exoplaneta

Para enxergar o planeta sem ser atrapalhados pela claridade, os cientistas utilizaram um coronógrafo do próprio James Webb, um tipo de dispositivo que bloqueia a luz intensa da estrela, permitindo que o telescópio observe objetos ao seu redor com mais clareza.

Os pesquisadores descobriram que o TWA 7b orbita uma estrela jovem: a TWA 7, localizada em um sistema solar em formação. O exoplaneta tem massa parecida com a de Saturno, com cerca de 30% da massa de Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar.

O planeta é considerado o mais leve já fotografado diretamente até os dias atuais. Ele está imerso em um disco de poeira e rochas, significando que o TWA 7b vive em um ambiente em que outros planetas ainda estão em formação.

Importância da descoberta

A captura inédita feita pelo James Webb representa um avanço na detecção de planetas parecidos com os do nosso Sistema Solar e abre caminho para, futuramente, registrar imagens diretas de planetas rochosos, como a Terra, que possam ter potencial para abrigar vida.

Com o avanço na observação de exoplanetas feito telescópio projetado pela Nasa, a tendência é que os novos instrumentos ópticos mais modernos passem a contar com cronógrafos mais avançados, possibilitando a identificação de lugares habitáveis de forma mais clara.

“Planetas com apenas 10% da massa de Júpiter serão os principais alvos para as futuras gerações de telescópios espaciais e terrestres, alguns dos quais utilizarão cronógrafos mais avançados. Os sistemas mais promissores já estão sendo identificados para essas observações futuras”, finaliza a nota do CNRS.

