Publicação Nº 0245/2024 – JANDIR SVIERK / FAZENDA SANTA CATARINA II

O sr. JANDIR SVIERK , proprietário da FAZENDA SANTA CATARINA II , com o CPF n° 251.094.489-49, localizada na RODOVIA BR 163, SENTIDO CUIABÁ-SANTARÉM, KM 985, M/D, NOVO PROGRESSO/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NOVO PROGRESSO a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com Protocolo n° 259/2022.

