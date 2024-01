Janeiro Branco: Regional de Santarém dá orientações sobre saúde mental

Psicológa abordou saúde mental com pacientes e acompanhantes do HRBA – (Foto:Instituto Mais Saúde)

Psicóloga aborda importância de cuidados psicológico e como lidar com problemas que podem se transformar em transtornos mentais

“A saúde não está só no corpo, mas está na cabeça, na nossa mente”. As palavras são do seu Francisco José de Lima, 68 anos, que recebeu um atendimento no ambulatório de feridas do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, na última terça-feira (16).

Mas antes de fazer o curativo, o comerciante prestou bastante atenção às orientações que foram repassadas pela psicóloga sobre um assunto que para ele é muito importante: a saúde mental. “Se a gente não cuidar primeiro do cérebro, as outras coisas ficam mais difíceis. A nossa mente é muito importante”, comentou.

Pacientes e acompanhantes que esperavam no setor de ambulatório da unidade assistiram a uma palestra educativa alusiva à campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como: ansiedade, depressão e pânico.

A psicóloga Rose Mara Jardim abordou alguns cuidados com a saúde mental e como as dificuldades e traumas do dia a dia às vezes acarretam problemas emocionais que podem se transformar em transtornos mentais.

“Durante a nossa rotina, nós passamos por situações ruins. Problemas de adoecimento, de relacionamento. E todas essas situações externas influenciam na minha saúde mental. E se eu não cuidar da minha mente, ela vai adoecer. Para evitar isso, precisamos nos autoconhecer, entender quais as sensações que estamos carregando no dia a dia. E se você não identificar isso e não tratar com a ajuda profissional, você vai continuar doente. Não basta só tratar a dor física”, explicou a psicóloga do HRBA.

Sala de espera – A ação faz parte de um projeto desenvolvido há um ano no ambulatório de especialidades do HRBA, que leva promoção de educação e saúde aos usuários durante o aguardo das consultas e atendimentos no setor.

A cada mês, um tema é escolhido para ser abordado por profissionais da própria unidade, que ministram essas palestras educativas. “Nosso objetivo é conscientizar esse público, trazendo temas relevantes. Traçamos o perfil epidemiológico dos nossos pacientes e levantamos as necessidades, de assuntos que são importantes para eles”, explicou a coordenadora do ambulatório, enfermeira Monica Bianca Barros.

Janeiro Branco – Além da palestra, atendimentos com os psicólogos da unidade são ofertados para todos os colaboradores do hospital durante este mês, sempre às sextas-feiras, também no ambulatório, como parte da campanha interna pela saúde mental.

“Sabemos da importância de cuidar da saúde mental. É por isso que estamos ofertando informações importantes aos nossos pacientes e acompanhantes, além é claro do serviço que já é realizado pela nossa equipe de psicólogos. E aproveitando o Janeiro Branco, decidimos estender esses atendimentos também para os nossos profissionais, para que eles também possam se cuidar e estejam mais saudáveis tanto fisicamente quanto mentalmente”, destacou o diretor-geral da unidade, Gean Francisco Cercal.

Serviço – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes, residentes em 30 municípios da região, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade, pertencente ao Governo do Pará, é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Sérgio Henn, nº 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom / HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/07:16:46

