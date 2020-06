Japão pode doar US$ 300 milhões para projeto que vai combater coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo Abe, esse total inclui US$ 200 milhões adicionais, além dos US$ 100 milhões que o Japão já havia prometido no mês passado. Abe disse que “o desenvolvimento de vacinas está em progresso, coletando a sabedoria de toda a humanidade. Precisamos estar bem preparados para enviá-las rapidamente a países em desenvolvimento assim que elas estiverem disponíveis”.

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, prometeu US$ 300 milhões em auxílio financeiro para uma organização internacional que pretende desenvolver uma vacina contra o coronavírus.

