Japão pode se tornar o 5º país a pousar na Lua nesta sexta-feira

Missão, se concluída com sucesso, será outro marco importante para o país, já que a alunissagem (termo para um pouso lunar), é considerada uma tarefa muito difícil.

O Japão pode se tornar, nesta sexta-feira (19), o quinto país a chegar à Lua. Apelidado de Moon Sniper (Atirador Lunar), o SLIM (módulo de pouso inteligente para investigar a Lua, na sigla em inglês), tentará fazer, às 12h20 (no horário de Brasília), o “pouso mais preciso” até ao momento já feito no nosso satélite natural.

A missão histórica, se concluída, vai representar outro marco importante para o país, já que a alunissagem (termo para um pouso lunar), é considerada uma tarefa muito difícil, principalmente com a precisão que o Japão almeja.

Estados Unidos, antiga União Soviética, China e Índia são os únicos países que conseguiram pousar na lua até hoje.

A Agência Espacial Japonesa (Jaxa), que tem a expectativa de fazer um pouso num local com apenas 100 metros de diâmetro, numa região próxima de encostas, tem atualizado informações sobre a missão em sua página oficial na internet e nas redes sociais e anunciou que o pouso será transmitido ao vivo.

Pousos mais convencionais têm uma precisão de poucos a dezenas de quilômetros, algo que limita a exploração em locais específicos, com bastantes rochas, por exemplo. Segundo a Jaxa, o sucesso dessa missão indicaria a transição de uma era de “aterrissar onde pudermos” para uma era de “aterrissar onde quisermos” em futuras missões lunares.Com cerca de 1,7 metro de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura, o SLIM é bem compacto, mas apesar do seu tamanho diminuto, seu pouso pode trazer alguns desafios.

“A perspectiva é a de que o início da desaceleração até o pouso na superfície lunar seja um angustiante período de 20 minutos de terror, deixando todos sem fôlego”, disse Kushiki Kenji, Gerente de Subprojeto da missão.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/09:48:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...