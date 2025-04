Japão prevê megaterremoto que pode matar até 300 mil pessoas

Terremoto na Ásia em 2004 | Canva/ND

Megaterremoto pode causar 300 mil mortes e perdas econômicas de US$ 1,81 trilhão. Entenda os riscos e impactos desse evento

Devido a sua localização geográfica, o Japão está sempre em estado de alerta em relação a terremotos e maremotos. O país está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com intensa atividade sísmica e vulcânica.

Nesta segunda-feira (31), o governo japonês divulgou um relatório apontando que a economia do Japão pode perder até US$ 1,81 trilhão, caso ocorra um megaterremoto. Um evento dessa magnitude é aguardado há muito tempo na costa do Pacífico – o que poderia desencadear tsunamis devastadores, o colapso de centenas de edifícios e provavelmente matar cerca de 300 mil pessoas.

Terremoto de magnitude 7 atinge Tonga e gera alerta de tsunami

Segundo esse novo relatório, para chegar nessa estimativa, levou-se em conta pressões inflacionárias e dados atualizados de terreno e solo, ocasionado a expansão das áreas de inundação previstas, mostrou o relatório do Gabinete do Governo.

Por ser um dos países mais propensos a terremotos do mundo, o governo do Japão prevê uma chance de cerca de 80% de um terremoto de magnitude 8 a 9 ao longo de uma zona de fundo marinho trêmula conhecida como Nankai Trough. Essa região fica na costa sudoeste do Pacífico do Japão e com aproximadamente 900 km, local em que a Placa do Mar das Filipinas interage com a Placa Eurasiática.

Impactos de um megaterremoto

Um megaterremoto é registrado aproximadamente uma vez a cada 100 a 150 anos, e de acordo com o previsto pelo Japão, no pior cenário, com base em um potencial terremoto de magnitude 9 na região, o país provavelmente verá 1,23 milhão de pessoas afetadas. Cerca de 298 mil pessoas podem morrer por tsunamis e desabamentos de prédios se o terremoto ocorrer tarde da noite no inverno, mostrou o relatório.

Outros alertas

Em 2024, o Japão soltou um primeiro alerta sobre megaterremotos, informando uma “chance relativamente maior” de um terremoto de magnitude 9 no vale, após um terremoto de magnitude 7,1 ter ocorrido na borda do vale.

Vale ressaltar que, em 2011, um terremoto de magnitude 9 que desencadeou um tsunami devastador e o colapso de três reatores em uma usina nuclear no nordeste do Japão, matou mais de 15 mil pessoas.

