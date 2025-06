JBS abre quase 100 novas vagas de emprego no Pará

Veja onde estão os empregos da JBS no Pará. Foto: Mauro Ângelo/ Diário do Pará.

As posições são para o setor de produção da multinacional de alimentos nas cidades de Marabá, Santana do Araguaia, Redenção e Santa Maria das Barreiras.

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 99 vagas de emprego abertas no estado do Pará, no setor de produção, divididas em quatro localidades no estado: Casa de Tábuas, distrito de Santa Maria das Barreiras; Santana do Araguaia, Marabá e Redenção. As vagas são oferecidas em regime CLT, com todos os benefícios previstos pela categoria, e as de produção não exigem experiência anterior.

Vagas de Emprego na JBS no Pará

Casa de Tábuas

No distrito de Santa Maria das Barreiras, a unidade de Casa de Tábuas conta com 38 vagas abertas e distribuídas nas funções de eletricista, desossador, mecânico industrial, faqueiro, operador de produção e pedreiro. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail samuel.fernandes@friboi.com.br ou maria.vargas@friboi.com.br.antan.

Santana do Araguaia

As 26 vagas de emprego abertas em Santana do Araguaia são para operadores de produção, de higienização e de armazém e expedição. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail vagas.sta@friboi.com.br ou pelo WhatsApp (94) 8142-5455.

Marabá

As 18 vagas na cidade de Marabá são para operador de limpeza industrial, de produção (câmara de corte e abate), faqueiro, refilador-desossa, desossador e operador de armazenagem e expedição. Os currículos devem ser enviados para o e-mail: vagas.mrb@friboi.com.br.

Empregos em Redenção

Os 17 postos de trabalho com vagas abertas em Redenção estão distribuídos nas funções de operador de produção, operador de armazém e expedição, e eletricista de manutenção. Os interessados podem enviar o CV para vagas.red@friboi.com.br.

