Jeff Machado: O que sabemos sobre a morte misteriosa do ator

Jeff Machado foi encontrado morto e enterrado em um baú aos 44 anos – (Foto: Reprodução/Instagram).

O ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado morto e enterrado em um baú sob dois metros de concreto, no quintal de uma casa no Rio de Janeiro, na segunda-feira (22). Ele estava com os braços amarrados acima da cabeça e ferimentos no pescoço.

Ele estava desaparecido desde janeiro. À época, interpretava um soldado filisteu na novela Reis, exibida desde março de 2022 pela Record TV.

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros descobriram há cerca de 15 dias que Jeff estava morto, após terem conseguido a quebra do sigilo telefônico de um suspeito no caso. O caso está investigado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Velório e missa

O corpo saiu do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (26), rumo a Araranguá (SC) — cidade natal de Jeff —, segundo o advogado da família. O translado aconteceu por via terrestre devido ao estado de decomposição avançado.

A causa da morte ainda não pôde ser determinada, portanto, as companhias aéreas não realizam o trabalho.

O velório aconteceu na capela mortuária Cruz das Almas, em Araranguá, e começou às 8h do sábado (27)

Jeff Machado ganhou também uma missa de corpo presente, que foi transmitida ao vivo em sua conta oficial do Instagram após o sepultamento.

A cerimônia foi realizada logo após o sepultamento do corpo do ator, no santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá (SC), onde ele foi coroinha.

As informações foram divulgadas pela família no Instagram de Jeff.

Mãe acredita em emboscada

Maria das Dores Estevão Machado, mãe do ator, acredita que seu filho pode ter sido vítima de uma falsa promessa de emprego em uma emissora de televisão.

“Acredito que ele recebeu a promessa de emprego em uma TV. Com todos os cursos que ele tinha, se ele pagasse, conseguiria entrar mais rápido. Então ele foi enganado há muito tempo por falsos amigos e a polícia tem conhecimento porque eu penso que são vários. A polícia vai em busca disso, é de interesse de todos”, disse.

Cães prestaram homenagem

O ator foi homenageado pelos seus cães no perfil do Instagram que ele mantinha para registrar a rotina dos animais.

“Papai, descanse em paz. Estou bem e agora tenho um irmãozinho novo pra cuidar de mim”, diz uma das fotos que também foram replicados no perfil de Jeff na rede social.

“Você viverá para sempre em nós”, diz outra mensagem compartilhada no Instagram pelos cães.

Os cães do ator foram encaminhados para novos lares adotivos, segundo a ONG Indefesos. A organização resgatou os dois primeiros cães em Paciência, no RJ, no dia 31 de janeiro deste ano. Por meio do chip dos animais, foi possível verificar que Jeff Machado era o tutor dos cachorros.

A ONG chegou a conversar com alguém que se passava pelo ator e que disse ter deixado seus oito cachorros da raça setter com uma amiga enquanto estava em outro estado a trabalho. Dias depois, um homem que se apresentou como Giovani disse para a Indefesos que havia ajudado Machado a abandonar seus animais de estimação.

O veterinário André Meirelles, acionado pela Organização, cuidou dos cinco animais que sobreviveram. “Vinícius, Cazuza, Tim Maia, Elis Regina e Nando Reis, esses cinco cães estiveram comigo no espaço dentro de casa, porque são cães muito acostumados a ficar dentro de casa, no sofá”, explicou à CNN.

O resgate dos animais foi importante para comprovar, em um primeiro momento, que Jeff estava realmente desaparecido, já que a família considerou improvável que o ator pudesse abandonar seus cachorros.

“Com os cachorros abandonados e, como todos eram chipados, foi fácil de identificar. Todo mundo sabe que ele tinha um amor incondicional pelos cachorros”, disse o advogado Jairo Magalhães, que representa a família do ator.

Quem foi Jeff Machado

Jeff nasceu em Araranguá, município de Santa Catarina com cerca de 70 mil habitantes, localizado ao sul do estado, e morava na capital fluminense havia nove anos.

Formado em Jornalismo e Cinema, no início da carreira ele chegou a atuar como colunista social em revistas de Florianópolis e Rio do Sul, município do Vale do Itajaí. Em 1997, se mudou para São Paulo e, vivendo entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, dedicou-se ao estudo das artes cênicas.

Em 2008 voltou para Florianópolis, onde trabalhou nas áreas de imprensa e artes. Foi assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo e vitrinista. Em 2014 foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhava como ator e tinha como principal hobby o surfe.

Nessa rede social, em que tinha 10,9 mil seguidores, ele se apresentava como ator, modelo, produtor jornalista, assessor de imprensa e “pai de cães”. Entre as 303 publicações que postou, estão fotos suas na praia de nudismo de Abricó, na zona oeste do Rio.

Fonte:CNN/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/10:46:30

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

