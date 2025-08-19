Jejum ou já beijou? Virginia Fonseca surpreende com revelação após separação

Virginia Fonseca revelou como está a vida amorosa após separação de Zé Felipe. |Foto: Reprodução

Virginia Fonseca, que recentemente anunciou o fim de seu casamento com Zé Felipe, voltou a chamar atenção ao responder sobre sua vida amorosa durante o evento “Praiou”.

A empresária estava curtindo o show da dupla Matheus & Kauan quando foi abordada pelo portal LeoDias. Em um clima descontraído, Virginia Fonseca respondeu se já havia trocou beijos com alguém após a separação.

Sem rodeios, a influenciadora abriu o jogo. “Não. Não beijei ainda. Mas é porque eu tô trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de fazer outra coisa. Trabalhando, com as crianças, então… Ainda não beijei na boca. O foco é outro nesse momento”, declarou ela.

A resposta contrasta com a de seu ex-marido, Zé Felipe. Na semana passada, o cantor havia admitido ao jornalista Leo Dias que já beijou após o divórcio. A revelação movimentou as redes sociais e gerou ainda mais interesse na vida pessoal do ex-casal.

Separação, carreira e compromissos

O término entre Virginia e Zé Felipe foi anunciado em maio deste ano. Na ocasião, ambos frisaram que a decisão aconteceu em comum acordo, reforçando o respeito e a amizade que continuam mantendo, especialmente pelo bem dos filhos do casal.

Enquanto a vida amorosa parece não ser prioridade para Virginia, a carreira e os compromissos profissionais ocupam grande parte de sua rotina. Além da agenda movimentada com projetos e compromissos como influenciadora, ela também tem se dedicado intensamente aos ensaios para o Carnaval 2025.

Coroada Rainha de Bateria da Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro, Virginia passou a compartilhar com frequência os bastidores de sua preparação. Os treinos diários, a disciplina com a dieta e a rotina de exercícios são acompanhados de perto por seus milhões de seguidores.

“Estamos na ativa, treinando todos os dias, alimentando direitinho, fazendo dieta, vai dar tudo certo!”, contou ela, reforçando que o foco agora é brilhar na Marquês de Sapucaí.

