Foto Reproduçaõ|Jeniffer Nascimento viraliza com foto seminua em cachoeira e se prepara para seu retorno à TV na nova novela Êta Mundo

Aconexão com a natureza tem um poder transformador. Quem nunca sentiu a mente mais leve ao ouvir o som de uma cachoeira ou ao mergulhar em águas cristalinas? Jeniffer Nascimento sabe bem disso. A atriz, apresentadora e cantora surpreendeu os fãs ao compartilhar, na última quarta-feira (19), um clique deslumbrante enquanto se refrescava em um passeio turístico.

Na imagem publicada no Instagram, onde acumula mais de 3,2 milhões de seguidores, Jeniffer aparece nadando perto de uma cachoeira paradisíaca, cercada por árvores exuberantes. O que mais chamou a atenção, porém, foi a ousadia da artista: de topless, ela exibe sua tatuagem de borboleta no lado direito do corpo, símbolo de transformação e liberdade.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/13:00:01

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

