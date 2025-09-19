“Jesus mandou jogar no fogo”, diz jovem presa por matar a mãe

Foto: Reprodução | A polícia informou que, ao comunicar a situação, a mulher teria confessado o crime e afirmado que “Jesus mandou jogar a própria mãe no fogo”.

Uma jovem, de 21 anos, foi presa pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL), ela é suspeita de matar a própria mãe. De acordo com testemunhas e a investigação da polícia, a jovem teria incendiado a casa com a mãe dentro do imóvel. A polícia informou que, ao comunicar a situação, a mulher teria confessado o crime e afirmado que “Jesus mandou jogar a própria mãe no fogo”.

O incêndio criminoso aconteceu dia 5 de agosto deste ano, na casa da vítima localizada no bairro Jardim Esperança, em Arapiraca (AL). A mulher foi identificada, ela é Jane Maristela de Oliveira.

A Polícia Civil de Alagoas investiga o crime. Conforma a apuração da polícia, mãe e filha moravam juntas e tinham conflitos, e, por vezes, a filha exigia dinheiro da mãe para a compra de drogas, cigarros e bebidas.

De forma cruel, segundo a vizinhança, na noite do crime, a jovem comunicou o incêndio às autoridades de segurança muito calma e sem demonstrar preocupação com a mãe, que estava dentro da residência em chamas.

Ainda segundo a polícia, a mulher teria ameaçado matar a tia e avó materna para ficar com os bens da família. Para a polícia, a criminosa confessou o crime e disse mais: que obedeceu uma ordem de “Jesus”.

Após a elucidação do crime, o delegado do caso Edberg Oliveira pediu a prisão temporária da jovem.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/15:28:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...