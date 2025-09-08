Jipe desgovernado atropela público na calçada em desfile de 7 de Setembro

Foto: Reprodução | Ao menos quatro pessoas foram atingidas pelo veículo que se apresentava em Brusque. Uma das vítimas segurava uma criança de colo, que não se feriu.

Um jipe desgovernado atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam o desfile cívico de 7 de setembro em Brusque, em Santa Catarina. O veículo participava da apresentação e, segundo a prefeitura, pertence a um grupo de entusiastas de automóveis militares antigos.

Em nota, o município informou que uma idosa de 75 anos sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Já uma mulher de 37 anos, que segurava uma criança de colo, foi conduzida ao hospital com ferimentos leves. A criança não se machucou.

Uma adolescente de 14 anos foi atingida, mas não precisou ser conduzida ao hospital. Ela relatou dor nas mãos.

Vídeo mostra que o jipe seguia atrás de militares que marchavam no desfile. Em determinado momento, partiu para a calçada, atingindo pessoas que acompanhavam a apresentação. A mulher com o bebê no colo cai no chão com o impacto.

De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado, o condutor teria perdido o freio do veículo. Ele permaneceu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência, vai pegar o testemunho das pessoas das vítimas, caso as vítimas desejam representar criminalmente, o condutor pode responder por lesão corporal culposa na condução do veículo”, informou.

O município também abriu um processo de apuração dos fatos “para que tudo seja esclarecido da melhor forma no tempo oportuno”.

Nota da prefeitura A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), informa que presta total e irrestrito apoio às duas vítimas atingidas por um veículo que fazia sua apresentação no desfile cívico de 7 de setembro. Conforme o comandante dos bombeiros em Brusque, capitão Rafael De Fáveri, uma mulher idosa foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado inicialmente grave. Ela sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Outra mulher foi conduzida pelos bombeiros com ferimentos mais leves e sem maiores riscos iminentes. Segundo o oficial, ela foi imobilizada por conta de condições de saúde pré-existentes. Ressaltamos que o governo municipal já iniciou o processo de apuração dos fatos, para que tudo seja esclarecido da melhor forma no tempo oportuno. Aproveitamos, ainda, para informar que o veículo que atingiu as espectadoras não pertence ao Tiro de Guerra e nem à Prefeitura de Brusque, mas, sim, a um grupo de entusiastas de veículos militares antigos.

