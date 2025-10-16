‘Joaninha’ se apresenta no Pará e em outros três estados do Norte e Centro-Oeste, veja datas

Foto: Divulgação | Joaninha fará apresentações de motocross no Pará

Hexacampeão nacional de FMX fará apresentações em outubro e novembro

O piloto Gilmar “Joaninha” Flores, hexacampeão da Copa Brasil de Motocross Freestyle e um dos principais nomes da modalidade no país, anunciou a agenda oficial de apresentações da Equipe J99 Freestyle Show para os meses de outubro e novembro de 2025. A turnê vai percorrer cidades das regiões Norte e Centro-Oeste, com espetáculos no Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. No Pará, a apresentação vai ocorrer na cidade de Alenquer, na região do Baixo Amazonas, no dia 23 de outubro.

Com dez títulos nacionais e participações em competições internacionais, como o Red Bull X-Fighters e o X Games Brasil, Joaninha lidera a equipe J99, reconhecida pela excelência técnica e estrutura própria. As apresentações contam com o piloto Robertt Fire, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de FMX.

Apresentações tem estrutura profissional

Durante os shows, Joaninha executa manobras de alta complexidade, como underflip — movimento que se tornou sua assinatura — além de underflip heel clicker, backflip double can indian air, backflip Superman, backflip nec-nec e backflip no hands.

Segundo o piloto, a execução depende de fatores como condições climáticas, estrutura e segurança do evento. “Estamos com uma agenda de shows bem cheia para o fim de outubro e começo de novembro, mas ela pode ser alterada, pois ainda temos negociações para outras apresentações. Isso mostra a retomada do FMX no Brasil, e fico feliz em contribuir com tudo isso em alto nível”, afirmou Joaninha.

Agenda de shows de outubro e novembro

18/10 – Machadinho d’Oeste (RO) – Show J99

19/10 – Ji-Paraná (RO) – Show J99

23/10 – Alenquer (PA) – Show no Raid

26/10 – Sorriso (MT) – Corrida de Motocross (convidado)

01/11 – Colorado do Oeste (RO) – Show J99

14 e 15/11 – Careiro (AM) – Show J99

Equipe J99 é referência no freestyle motocross brasileiro

Com mais de duas décadas de atuação, a Equipe J99 Freestyle Show é considerada a principal referência da modalidade no Brasil. Liderada por Joaninha, o grupo mantém um centro de treinamento em Sinop (MT), com estrutura completa e recepção inflável para saltos.

Joaninha foi o primeiro brasileiro a chegar à segunda fase do Red Bull X-Fighters, em 2008, no Rio de Janeiro, quando conquistou o oitavo lugar. Também foi o 5º colocado no Campeonato Mundial de FMX (Night of the Jumps).

As apresentações da J99 contam com locução de Jaques Fernandes e trilha sonora do DJ Feio, além de patrocínio de Sport Bay, Pro Tork, Rauch Locações e Serviços e Ideal Gráficos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/14:16:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...