João Gomes rebate prefeita após cancelar show para ver o filho nascer

Foto: Reprodução | A decisão, que deveria ser compreendida como um momento familiar importante, gerou críticas da prefeita da cidade, levando o artista a se manifestar nas redes sociais.

O cantor João Gomes se tornou o centro de uma polêmica recente ao cancelar um show em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, para acompanhar o nascimento de seu filho, Joaquim. A decisão, que deveria ser compreendida como um momento familiar importante, gerou críticas da prefeita da cidade, levando o artista a se manifestar nas redes sociais. Em um desabafo sincero, ele explicou os motivos que o levaram a priorizar a saúde da esposa, Ary Mirelle, que enfrentou uma gravidez de risco.

Em sua postagem, João Gomes não apenas anunciou o nascimento de seu filho, mas também abordou as críticas que recebeu. Ele destacou que, embora compreendesse a importância de sua carreira e os compromissos profissionais, a saúde e o bem-estar de sua família sempre viriam em primeiro lugar. “Por ser uma gravidez de risco, a gente nunca soube o dia exato que Joaquim iria nascer”, explicou o cantor.

Além disso, ele mencionou que a expectativa de que o parto aconteceria rapidamente após a bolsa estourar não se concretizou. “Foram três dias dentro do hospital. Maior cuidado do mundo. Ela foi forte”, disse João, ressaltando a força de sua esposa durante todo o processo.

A reação da prefeita

A prefeita de Novo Cruzeiro, que criticou a decisão de João Gomes, argumentou que o cancelamento do show impactou a economia local e a geração de empregos. Essa perspectiva, embora válida, não considerou o lado emocional e familiar da situação. A pressão sobre artistas para manterem suas agendas de shows, mesmo em momentos críticos, é uma realidade que muitos enfrentam na indústria do entretenimento.

Muitos fãs de João Gomes e seguidores expressaram seu apoio ao cantor, elogiando sua decisão e destacando a importância de estar presente em momentos familiares significativos.

“Sei que não é só cachê. Tem a estrutura que gera emprego. Mas eu também sabia que era de risco a gravidez.” – João Gomes

