João Salame reafirma pré-candidatura a deputado estadual pelo Pará

(João Salame – Foto: Reprodução) – Ex-prefeito negou que seja pré-candidato a vice-governador como foi especulado em um blog de Marabá.

O jornalista João Salame (PSB) reagiu com tranquilidade a notícia postada em um blog de Marabá que seria um dos possíveis vices da candidatura de Daniel Santos (PSB) ao Governo do Estado do Pará, mas negou qualquer possibilidade disso acontecer e classificou o conteúdo como uma fake news.

Diante de tantas notícias falsas veiculadas nos últimos meses em Marabá, Salame respondeu o seguinte para reportagem do Portal Debate: “Tenho orgulho da amizade e do respeito que o Dr. Daniel tem por mim, mas sigo firme em minha pré-candidatura a deputado estadual, ao mesmo tempo em que estou totalmente empenhado no projeto dele para o Governo do Estado do Pará que não passa por nenhuma vaidade minha”.

O ex-prefeito de Marabá se disse muito feliz com o crescimento de sua candidatura a deputado. “Hoje estou com estrutura política muito maior do que em todas as minhas candidaturas anteriores. Agradeço muito ao Dr. Daniel por isso. Somos do PSB e entendo que ele deverá escolher um pré-candidato vice-governador de outro partido como o PL ou Podemos, que são aliados importantes”. Salame é um dos principais articuladores da pré-campanha de Daniel Santos, Prefeito de Ananindeua, ao governo do Pará.

João Salame também avalia que a especulação sobre nomes de vices no momento visa a tumultuar a caminhada de Daniel Santos que vem crescendo a cada dia na preferência do eleitorado de todo o estado do Pará. O ex-deputado estadual é considerado muito habilidoso na arte da articulação política e vem trabalhando bastante para retornar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

