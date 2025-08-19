Joaquim Passarinho deve assumir comando do PL no Pará após saída de Éder Mauro

A decisão, de acordo com fontes ligadas ao partido, partiu da direção nacional comandada por Valdemar Costa Neto, em alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Partido Liberal (PL) no Pará passará por mudanças em sua liderança. Segundo apuração, o deputado federal Joaquim Passarinho deve assumir a presidência estadual da sigla, substituindo o deputado federal Éder Mauro e o ex-deputado estadual Rogério Barra.

A decisão, de acordo com fontes ligadas ao partido, partiu da direção nacional comandada por Valdemar Costa Neto, em alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento ocorre após o desempenho considerado abaixo do esperado nas eleições municipais de 2024. Apesar de ser a maior bancada na Câmara dos Deputados, o PL conseguiu eleger apenas um prefeito no estado. Além disso, a derrota de Éder Mauro na disputa pela Prefeitura de Belém teria reforçado o desgaste interno da atual gestão.

Nos bastidores, a condução do partido no estado teria ficado concentrada nas mãos de Rogério Barra, que indicou a própria esposa como vice na chapa de Éder Mauro em Belém. Essa centralização de decisões foi apontada como um dos motivos de atrito com a executiva nacional.

A escolha de Joaquim Passarinho é vista como uma tentativa de reorganizar o partido no Pará e ampliar o diálogo com novas lideranças regionais.

O EPOL entrou em contato com Éder Mauro, Rogério Barra e Joaquim Passarinho para repercutir a mudança. A reportagem obteve resposta apenas da equipe de Éder Mauro, que confirmou sua saída do comando estadual e divulgou nota informando que a alteração faz parte de uma nova estratégia para as eleições de 2026.

Segundo a nota, Éder Mauro deixará a presidência estadual para se dedicar à articulação política do próximo pleito. O plano inclui a construção de candidaturas próprias para o governo do estado e o Senado. Rogério Barra aparece como nome cotado para disputar o Executivo estadual, enquanto Éder deve buscar uma vaga no Senado.

Na mesma nota, a equipe destacou que, durante a gestão de Éder Mauro, o PL ampliou em cerca de 400% o número de comissões municipais e consolidou presença em diversas regiões do Pará. Também foi ressaltado que, na eleição de 2024, o deputado alcançou o segundo turno em Belém, com mais de 300 mil votos.

Com a mudança, Joaquim Passarinho assume a missão de ampliar a base de lideranças do partido no estado e fortalecer as candidaturas majoritárias para 2026.

