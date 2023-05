Com título: Joelma agora também é cidadã amazonense – (Foto:Reprodução/ Instagram)

A cantora paraense se emocionou ao receber o Título de Cidadã Amazonense nesta segunda-feira (22).

A artista compartilhou o momento emocionante nas redes sociais

Joelma, a renomada cantora paraense, ex-vocalista da banda Calypso, compositora, dançarina e empresária, foi homenageada nesta segunda-feira (22) com o Título de Cidadã Amazonense, concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A cerimônia foi presidida pela deputada estadual Joana Darc (UB), e a proposta do título foi apresentada pela ex-deputada Therezinha Ruiz (PL).

Durante o evento solene, a deputada Joana Darc enfatizou os notáveis feitos de Joelma em prol do Amazonas, especialmente sua valiosa contribuição durante a pandemia de Covid-19.

Além do Estado, a artista, natural de Almeirim, no oeste paraense, ajudou todo o Brasil utilizando as redes sociais e apresentações em plataformas de vídeos virtuais para arrecadar fundos destinados à doação para instituições.

A parlamentar também destacou a importância de Joelma na disseminação dos valores culturais da região Norte para todo o país.

“Nosso País tem uma infinidade de artistas que abrilhantaram nossa cultura e nossos valores, principalmente do Norte do Brasil. A Joelma fez o Calypso ser conhecido mundialmente, e tenho certeza que muitos presentes nesta solenidade, já dançaram e cantaram bastante o ritmo paraense. Além de ter ajudado o Amazonas durante a pandemia da covid-19. Só temos a agradecer”, afirmou a deputada.

A emoção tomou conta da cantora durante a cerimônia. Os fã-clubes e comunidades marcaram presença na galeria do Plenário Ruy Araújo, da Aleam, para celebrar e testemunhar o momento especial. Durante a ocasião, Joelma expressou sua gratidão aos deputados pela indicação do título de amazonense e enalteceu a riqueza da cultura do Norte do Brasil.

“Não tenho nem palavras para agradecer tanto amor, tanto carinho. Desde a primeira vez que pisei nesta terra, muitos anos atrás, até hoje, nunca foi diferente. Eu quero agradecer a todos os fãs. Nos piores momentos da minha vida vocês me carregaram no colo. E eu nunca vou esquecer disso. Era um momento em que eu não tinha forças para caminhar e vocês foram meu combustível. Agradeço do fundo do coração e obrigada”, expressou a artista Joelma.

“É só gratidão no meu coração por esse povo, por esse lugar, que é um pedaço do céu. Vocês sabem o quanto isso tem valor. É a cultura do Norte que me preenche, que me faz mover forças de onde eu não tenho para continuar. Vocês foram um presente de Deus na minha vida”, completou ela, emocionada.

Veja o vídeo do momento publicado pela cantora: