Joelma faz um dos melhores shows do The Town com convidadas gigantes e plateia em êxtase

Joelma no The Town 2025 — Foto: Fábio Tito/g1

Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara intensificaram show potente da paraense, que enalteceu região Norte do Brasil e aqueceu corpos em meio ao frio de São Paulo.

Joelma mostrou por que é uma das maiores popstars do Brasil: ela fez um dos melhores shows do The Town 2025. Neste domingo (14), a artista cantou para uma enorme plateia, sedenta por hits que vão do calypso ao carimbó. A cantora também chamou para o palco Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

O show começou com bailarinos dançando ao som de batidas instrumentais, e os telões exibindo imagens de rios, árvores, a típica bota de Joelma e a bandeira de seu estado, o Pará. Aliás, a bandeira paraense foi erguida por fãs em vários momentos do show, em diferentes cantos da plateia.

A celebração do Norte do país, sobretudo ao Pará, veio em peso — desde as convidas paraenses às falas das cantoras, que fizeram questão de bater no peito para falar da região, que costuma ser preterida em grandes festivais do Sudeste. O show foi um ótimo exemplo de que há, sim, demanda por apresentações para além do eixo sudestino.

Joelma entrou no palco The One com “Tchau pra você”, da Banda Calypso, grupo em que cantou por 16 anos e se firmou como uma das vozes mais famosas do país, além de ter ficado marcada por jogadinhas de cabelo e gritos graves.

Ela levou ao festival sucessos de diferentes épocas. Foi de “Pra te esquecer”, de 2003, a “Voando pro Pará”, faixa de 2016 que viralizou no TikTok no ano passado — graças a seu refrão chiclete “Eu vou tomar um cacá”. Joelma também cantou hits como “A lua me traiu” e “Juras de Amor”, além de sua faixa gospel “Maranata”.

A artista convidou para o palco Dona Onete, que ostentou a potência de seu gogó inconfundível e intensificou o tom contagiante do show. Sentada em uma cadeira de rodas, ela dividiu o microfone com Joelma em seus hits “No meio do pitiú” e “Jamburana”.

Outra participação efervescente foi a de Gaby Amarantos, que chegou trajada como cobra — sua máscara emitia um feixe de luz verde que alcançava toda a plateia. Ela cantou “Ex Mai love” e músicas de seu novo disco, “Rock Doido”. Zaynara, que veio antes, entoou faixas como “Aquele Alguém” e “Sou do Norte”.

A apresentação driblou a temperatura de 18ºC: Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara não deixaram ninguém parado. Todo mundo saiu de lá com o corpo quentinho de tanto dançar e berrar hits que exaltam o que há de melhor na cultura brega.

O show terminou em altíssimo astral, com Joelma e todas suas convidadas cantando com força “Benzeiro”.

Fonte:Marina Lourenço, g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/14:00:26

