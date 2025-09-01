Joelma reage após Ximbinha tentar tomar fazenda na Justiça
(Foto: Reprodução/Instagram) – Joelma reage após Ximbinha tentar tomar fazenda na Justiça
Cantora se pronunciou por meio de sua equipe jurídica
Joelma resolveu se manifestar sobre o processo movido por seu ex-marido, Ximbinha, envolvendo a disputa por uma fazenda localizada no Pará. A cantora, por meio de sua assessoria jurídica, emitiu uma nota dura em que rebate o ex-companheiro e classifica a ação como uma tentativa midiática.
Segundo o posicionamento divulgado, a medida recente do guitarrista seria redundante e sem impacto no andamento da partilha já em curso.
“A cantora Joelma Mendes, por meio de sua defesa, esclarece que a recente ação proposta por Ximbinha em nada acrescenta ao processo de partilha já em andamento. Trata-se apenas de uma simples medida demarcatória, dentro de um pedido que já havia sido formulado pela própria Joelma com o objetivo de concluir a divisão dos bens comuns”, diz a nota.
A equipe de defesa da artista reforça que não há novidade concreta na movimentação e acusa Ximbinha de dificultar a resolução definitiva. “Na prática, não há nada de novo”, afirma o comunicado.
“O que existe é a insistência do Sr. Ximbinha em evitar o diálogo e a solução definitiva da partilha, preferindo utilizar a Justiça de forma midiática, em ações que não alteram em nada o curso do processo principal”.
A nota também critica duramente a tentativa de avaliação da propriedade rural em questão.
“Mais grave ainda é a tentativa de atribuir o valor de apenas R$ 50 mil a uma fazenda de mais de 1.400 hectares, o que constitui um verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça e contra a seriedade do processo”, afirma a defesa.
Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00
