Joelma sofre acidente e terá que fazer show de cadeira de rodas

Foto: Reprodução/Instagram | A cantora Joelma tinha uma agenda na televisão a cumprir, mas, após se machucar, optou pelo cancelamento.

Durante um show em Bilbao, na Espanha, Joelma torceu o tornozelo direito e precisou cancelar os compromissos com programas de televisão. A artista, inclusive, deve fazer o próximo show, no próximo sábado (21/9), em Santarém, no Pará, sobre cadeira de rodas.

Segundo o Portal LeoDias, Joelma vai precisar de acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia. De acordo com o boletim médico, a cantora teve uma lesão no ligamento e tendão no tornozelo direito.

Confira, na íntegra, o boletim médico de Joelma:

A Cantora Joelma sofreu uma queda no palco durante seu show em Bilbao na Espanha , no dia 15/09/2024 . Ao chegar em Recife, no dia 17/09/2024 foi prontamente atendida na emergência do Memorial Star para avaliação e exames de imagem. Foi constatada uma entorse do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Encontra-se em acompanhamento médico e reabilitação com fisioterapia para voltar aos palcos e seus compromissos de carreira o mais breve possível.

