Joelma vira embaixadora de Belém, a Capital Mundial do Brega

Foto:Reprodução | No Dia Mundial da Música, celebrado nesta quarta-feira (1º), o Ministério do Turismo lança a campanha “O mundo é Brega e Belém é a capital”.

Belém ganhou oficialmente o reconhecimento internacional como “Capital Mundial do Brega”, título inédito concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo que reforça a identidade cultural da cidade. Para marcar a conquista, o Ministério do Turismo lançou uma campanha que tem como estrela a cantora Joelma. No Dia Mundial da Música, celebrado nesta quarta-feira (1º), o Ministério do Turismo lança a campanha “O mundo é Brega e Belém é a capital”.

O anúncio, feito durante a 123ª reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo em Segóvia, na Espanha, reforça a força de um gênero musical que nasceu nas periferias de Belém e hoje a cidade é símbolo de identidade, a qual também é reconhecida mundialmente por sua gastronomia.

“Vem, que o mundo inteiro é brega”, canta Joelma no vídeo publicado no Instagram. O refrão já se tornou um convite para a festa: “O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital!”, publicou em parceria com o Ministério do Turismo e Governo Federal.

Na peça publicitária, Joelma dá voz a um jingle que passeia por diferentes vertentes do estilo – do brega romântico ao tecnobrega e ao brega calypso – embalando imagens que destacam a música, a cultura, a moda e a gastronomia de Belém. A cantora surge como embaixadora natural de um movimento que transcende gerações e coloca o Pará em evidência no cenário cultural global.

O ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, também paraense, comemorou a conquista. “Essa campanha celebra a força criativa do povo paraense e reafirma o Brasil como um país de culturas vibrantes e singulares. Mais do que um estilo musical, o brega é símbolo de identidade, pertencimento e alegria, e agora, um cartão de visita para o mundo conhecer Belém”.

“É mais um movimento que dá visibilidade à diversidade do Brasil, colocando a capital do Pará como um destino turístico que une música, tradição, gastronomia e história para oferecer experiências singulares a visitantes do Brasil e do mundo”, continuou Sabino.

