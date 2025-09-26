Jogador de Altamira é preso por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Brasília
Foto: Reprodução | Segundo informações, o atleta havia comunicado à família que teria assinado contrato para atuar na segunda divisão de um clube da África
O jogador David Santos, natural de Altamira, foi preso nesta semana no Aeroporto Internacional de Brasília, suspeito de envolvimento com tráfico internacional de drogas.
Segundo informações, o atleta havia comunicado à família que teria assinado contrato para atuar na segunda divisão de um clube da África. Ele deixou Altamira na última segunda-feira (22) com destino ao exterior, mas acabou detido durante a conexão em Brasília, antes de embarcar em um voo para a Bélgica.
Durante fiscalização da Polícia Federal, agentes encontraram entorpecentes escondidos na mala do jogador. Diante da descoberta, ele foi conduzido para a Delegacia da PF no aeroporto e permanece preso à disposição da Justiça.
Fonte: Band Notícias Altamira, Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/16:12:29
