Jogador de basquete master morre no ginásio do Paysandu, em Belém

Jogador de basquete Mauro Gualberto da Silva, de 73 anos. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Mauro Gualberto da Silva tinha 73 anos estava em um treino com outros jogadores. Eles se preparavam para o campeonato norte/nordeste de basquete master. O clube lamentou a morte do atleta.

O atleta Mauro Gualberto da Silva, da Associação Paraense de Basquete Master (APBM), morreu neste domingo (9), no ginásio do Paysandu, em Belém.

Mauro tinha 73 anos e estava no aquecimento do treino, quando passou mal e caiu na quadra. Segundo testemunhas, médicos foram acionados pelo time e iniciaram os primeiros procedimentos de reanimação até a chegada dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços, o atleta não resistiu e morreu no local. A principal suspeita, de acordo com pessoas que acompanharam toda a situação, é que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

Mauro era natural de Minas Gerais, mas já morava em Belém há vários anos. O time do qual ele participava está se preparando para o campeonato norte/nordeste de basquete master, que ocorrerá no Rio Grande do Norte.

Em nota, o Paysandu Sport Club lamentou profundamente o falecimento do atleta. “O clube se solidarizou com os familiares e amigos de Mauro neste momento de profunda tristeza”, pontuou.

O Paysandu também informou que o ginásio estava alugado para receber as atividades da APBM e que, devido ao ocorrido, todos os eventos programados para este domingo (9) na sede social, onde fica a quadra, foram cancelados.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC), e o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/14:41:40

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

