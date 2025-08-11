Jogador de futebol é morto a facadas após briga em boate no Pará

Foto: Reprodução | Um dos suspeitos, identificado como Matheus Santos da Conceição, foi preso pela PM.

Pablo Riam do Espírito Santos, de 19 anos, foi morto a facadas na madrugada deste sábado (9/8), na porta de casa, em Tailândia, nordeste do Pará. Ele era jogador de futebol e atuou na equipe sub-20 do Capitão Poço EC como volante. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma briga em uma boate. Um dos suspeitos, identificado como Matheus Santos da Conceição, foi preso pela PM.

Para a imprensa, o tenente Bernardo, do 45º Batalhão, deu mais detalhes do caso. “Nesta madrugada, dois jovens parecem que brigaram em uma boate na cidade e essa rixa levou a uma briga na frente da casa da vítima (Pablo). (…) Ele pegou vários golpes de faca e morreu no hospital”, disse ele.

“Desde então, ficamos nas buscas do acusado. Até que, por volta das 10h, tivemos um informe da residência de um dos acusados. Nós deslocamos até lá e, inicialmente, o dono da casa não queria deixar a Polícia Militar adentrar no imóvel, mas a gente suspeitou do envolvimento do acusado e entramos na casa, onde ele (Matheus) estava se escondido debaixo da pia”, complementou.

De acordo com a PM, um outro homem, de nome não divulgado, está sendo procurado por envolvimento na morte do jogador. Até agora, o paradeiro do segundo suspeito é desconhecido. Por enquanto, o motivo da confusão entre Pablo e os suspeitos é um mistério.

No Instagram, o clube confirmou a morte do atleta. “É com imenso pesar que o Capitão Poço Esporte Clube comunica o falecimento de Pablo Santos, nosso volante, motivo de tanto orgulho para o time e para a nossa cidade. Pablo, como era conhecido, foi um jogador exemplar e sempre será lembrado por todos nós”, lamentou o time em um stories.

“Em nome de toda a diretoria, apresentamos nossa solidariedade e condolências à família, jogadores, amigos e torcedores nesse momento difícil e de grande dor. O Capitão Poço E.C está em luto”, acrescentou.

A Redação solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que ue um dos suspeitos foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Tailândia. Equipes realizam buscas para localizar o outro envolvido, que já foi identificado. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima e gratuita para o Disque-Denúncia, através do número 181.

