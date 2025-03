Jogador de futebol é preso suspeito de extorsão e abuso sexual

Tico Baiano foi preso no município de Feira de Santana, no estado da Bahia. | Foto: Reprodução

Tico Baiano, jogador de futebol, é preso por extorsão e abuso sexual com 11 vítimas em Feira de Santana, Bahia. Entenda o caso e suas implicações.

Um jogador de futebol foi preso nesta terça-feira (18) acusado de extorsão e abuso sexual com pelo menos 11 vítimas. Tico Baiano foi preso no município de Feira de Santana, no estado da Bahia.

Segundo as investigações, Tico Baiano, que jogou pelo CRAC-GO em 2025, é suspeito de cometer estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal. O mandado de prisão preventiva do jogador foi cumprido pelas equipes da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. Ele fez exames de corpo e delito, foi interrogado e está à disposição da Justiça.

As investigações começaram em junho de 2024, quando as vítimas passaram a denunciar os crimes. Todas mulheres, entre 18 e 43 anos, estudantes ou profissionais do sexo moradoras de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo divulgado pela TVE Bahia, as investigações da PC apontaram que o jogador se passava por cliente das profissionais de sexo, e ao chegar ao local de encontro, usava uma arma de fogo para extorquir e roubar as vítimas. Em algumas ocasiões, ele teria obrigado que elas fizessem transferências bancárias e também roubou uma quantia em espécie.

Quanto às vítimas que eram estudantes, o jogador de futebol selecionava estudantes universitárias que viviam sozinhas nas proximidades das instituições. Uma delas foi vítima de roubo e extorsão quando saia de casa. Já outras duas, tiveram a casa invadida por ele, que nesses casos, cometeu os crimes com facas. As mulheres ficaram pelo menos três horas em poder do suspeito.

Fonte: O Tempo

