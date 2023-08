Jogador de futebol morre após colidir motocicleta em poste de energia, em Santarém

(Foto: Redes Sociais) – Na noite de domingo (27), o jogador identificado como Elson Sousa Viana “Tapioca”, morreu vítima de acidente de trânsito na Avenida Fernando Guilhon, nas proximidades do shopping, na grande área do Santarenzinho, em Santarém.

“Tapioca” retornava para casa no bairro Salvação dirigindo uma motocicleta quando perdeu o controle da direção, derrapou no meio-fio e colidiu com um poste de energia elétrica. Ele veio a óbito na hora.

Segundo informações iniciais, a vítima havia consumido bebida alcoólica em uma comemoração com amigos após disputar a final de um campeonato no planalto santareno.

A Polícia Militar esteve no local isolando a área. Em seguida, agentes de trânsito foram acionados para controlar o fluxo de veículos no local e coletar informações sobre o acidente.

A Polícia Científica realizou a remoção do corpo.

Elson Sousa tinha passagens por clubes de futebol santarenos como o São Raimundo e São Francisco. Atualmente fazia parte do Avaí Futebol Clube (Jardim Santarém) e também era motorista carreteiro.

Nota de Pesar

É com imenso pesar que o @avai_jardimsantarem comunica o falecimento do colaborador, parceiro e Jogador Elson Sousa Viana “Tapioca” pai, marido, e amigo.

Nós prestamos solidariedade aos amigos e familiares neste momento de dor, por esta irreparável perda e rogamos a Deus para que possa confortá-los nesse momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé.

FAMÍLIA AVAÍ, FAMÍLIA BRAZ EM LUTO.

DESCANSE EM PAZ, TAPIOCA!

O nosso muito obrigado por vestir e honrar nossa camisa com tanto orgulho e amor!

Fonte:O Impacto/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/10:55:40

