Jogador de futebol morre em acidente de moto no Pará

Marcelo Ramos de Brito, o Marcelinho.

Marcelo Ramos de Brito, conhecido como Marcelinho, de 24 anos, jogava no Urumajó Futebol Clube e morreu neste domingo (13) em Augusto Corrêa, nordeste do estado.

O jogador Marcelo Ramos de Brito, conhecido como Marcelinho, de 24 anos, morreu em um acidente de moto neste domingo (13), na comunidade de Aturiai, em Augusto Corrêa, nordeste do Pará. A vítima jogava no Urumajó Futebol Clube.

De acordo com o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar (PM), Marcelinho estava na garupa da moto e caiu quando o veículo colidiu com um cachorro que atravessava a via. Após a queda, o jogador foi atropelado por um carro que vinha logo atrás e que não conseguiu frear a tempo. Marcelinho morreu no local do acidente.

O registro da ocorrência ainda relatou que o piloto da moto em que o jogador estava apresentou fortes indícios de alcoolemia. Ele teve o braço quebrado durante o acidente e foi levado para atendimento médico. Já o motorista do carro foi apresentado na delegacia da cidade para os trâmites legais.

Na véspera do acidente, no sábado (12), Marcelinho estava como reserva no jogo do Urumajó que classificou o clube para a semifinal da segunda divisão do Parazão.

O Urumajó Futebol Clube divulgou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte do atleta:

“Marcelo vestiu a nossa camisa com garra, dedicação e amor ao futebol, tornando-se um exemplo dentro e fora de campo. Sua história ficará para sempre marcada em nossa memória e em nossos corações. Desejamos força aos familiares, amigos e a todos que conviveram com ele neste momento de dor e saudade. Descanse em paz, Marcelo. Você sempre será parte da nossa história.”

O Bragantino Clube do Pará, onde o jogador passou pelas categorias de base, também prestou homenagem e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/07:00:46

