Jogador do XV de Jaú tem mal súbito e morre antes do jogo aos 26 anos

Tristeza no futebol brasileiro: morte do jogador Gabriel Popó aos 26 anos abala o XV de Jaú e seus torcedores.

Na manhã deste domingo, 16 de outubro, o futebol brasileiro foi abalado pela notícia do falecimento do jogador Gabriel Popó, aos 26 anos. O atleta, que defendia as cores do XV de Jaú, faleceu após sofrer um mal súbito enquanto se encontrava no alojamento do clube.

O XV de Jaú se preparava para um confronto contra o União Suzano na Série A-3 do Campeonato Paulista. Gabriel não estava entre os convocados para a partida e, por esse motivo, permaneceu no alojamento. Ele foi encontrado inconsciente por um colega e imediatamente socorrido, sendo encaminhado a um hospital local. Infelizmente, não resistiu aos problemas de saúde que o acometeram.

Em razão da tragédia, a partida programada contra o União Suzano foi adiada. O clube manifestou sua dor em nota oficial: “É com uma dor e tristeza imensuráveis que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável. Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada”.

Além disso, o XV de Jaú prestou condolências à família e amigos de Gabriel Popó: “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”.

A Federação Paulista de Futebol também se manifestou através de uma nota lamentando a morte do jogador: “Lamentamos profundamente o falecimento do atleta Gabriel Popó, de 26 anos, do XV de Jaú. O confronto deste domingo (16) contra o União Suzano pelo Paulistão A3 Sicredi foi suspenso”.

Gabriel Popó teve uma passagem breve pelo XV de Jaú, tendo atuado em apenas uma partida nesta temporada, em fevereiro. Ele entrou em campo no segundo tempo durante o jogo contra o Bandeirante. O meia ingressou no clube interiorano no início da temporada atual para competir na terceira divisão estadual, vindo de equipes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

