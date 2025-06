Jogador é baleado, hospitalizado e preso em ‘futebol paralelo’ na Argentina

(Foto:© Getty Images) – Barrios acabou sendo baleado na coxa esquerda em evento de “futebol paralelo” em Dock Sud, onde nasceu. De acordo com o Clarín, tratava-se de um jogo do “submundo do futebol” local.

O atacante Nahuel Barrios, que pertence ao San Lorenzo e está emprestado ao Barracas Central, esteve envolvido e se feriu em um escândalo inusitado na madrugada do último domingo nos arredores de Buenos Aires. As informações são do jornal argentino Clarín.

A confusão começou com uma briga na quadra que se tornou generalizada. Ele estava no local assistindo a um primo que jogava na partida que quase terminou em tragédia.

O atacante foi hospitalizado, assim como outras duas pessoas. O árbitro da partida e uma mulher também levaram tiros na perna e precisaram ser tratados com urgência.

No entanto, ele também foi detido enquanto a polícia tenta entender o que ocorreu. Uma das armas apreendidas no local teria vindo do carro do jogador do San Lorenzo, que passou a responder por abuso de armas e ameaças.

Segundo as outras duas vítimas, foi Barrios quem iniciou o tiroteio -ele nega. O árbitro e a mulher afirmaram que o jogador pegou a arma em meio à confusão com seu primo durante o jogo.

O atacante segue no hospital, mas foi liberado da custódia policial. O Clarín publicou nesta tarde que que uma juíza rejeitou os depoimentos das vítimas por contradições.

