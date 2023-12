‘Jogo do Tigrinho’: justiça revoga prisão de influenciadores investigados após audiência de custódia

O inquérito continuará aberto, mas os suspeitos devem responder em liberdade e aguardando a conclusão da investigação da polícia.

A Justiça determinou a revogação da prisão temporária de seis influencers investigados por aliciar pessoas a apostarem em jogos de azar na internet. Os suspeitos passaram por audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (19), em Belém.

O alvará de soltura liberou os seguintes presos na operação:

Gleison Pereira Soares,

Suzana Karla Melo de Araújo,

Géssica Meirelles Alves,

Jamily de Pinho Ipiranga,

Ianne Raquel Andrade dos Santos

Emilly Almeida da Penha.

Segundo a decisão, os suspeitos estão proibidos de sair de casa entre 20h e 6h, e não podem usar qualquer tipo de rede social. Também está vetado a comunicação e o contato entre os envolvidos.

Segundo o advogado Marco Pina, que faz a defesa de um dos influencers investigados, Gleison Pereira Soares, conhecido nas redes sociais como ‘Mago das Unhas’, o juiz concluiu que não havia mais necessidade de manter as prisões. O inquérito continuará aberto, mas os sete devem responder em liberdade e aguardando a conclusão da investigação da polícia.

“O juiz entendeu que não havia necessidade da manutenção da prisão dele [Mago das Unhas], que a princípio seria de cinco dias. Foi feito o bloqueio de bens, ele foi interrogado e colaborou com a polícia”, disse a defesa.

Não constam no alvará de soltura Rayssa Berbary e a influencer Noelle Maria de Araújo Lopes, uma das principais investigadas na operação, que se entregou na manhã desta terça-feira (19) e ainda não participou da audiência de custódia.

Esquema

Segundo as investigações, os influenciadores ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, ilegais aqui no Brasil. Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados, segundo a polícia.

De acordo com as investigações, o esquema junto aos influenciadores funcionava deste modo: a cada 100 “aliciados”, cada influenciador recebia R$ 1 mil. A movimentação financeira de um dos investigados chegou a mais de R$ 20 milhões, segundo a polícia.

A operação começou há quatro meses, quando uma vítima compareceu à Seccional do Comércio, na capital paraense, e relatou que perdeu R$ 15 mil. De acordo com a vítima, ela teria ganho R$ 400 mil no jogo mas, ao tentar sacar o valor, foi bloqueada no site de apostas.

Há duas semanas, o Fantástico mostrou que influenciadores chegaram a ser presos por promoverem o “Jogo do Tigrinho”. A prática é feita no país inteiro.

O delegado Daniel Castro diz que, no Pará, um dos investigados teve um fluxo de mais de R$ 20 milhões, e que no ato de prisão de um deles, houve a notificação de pix que somou R$ 50 mil.

“No momento que cumprimos um desses mandados chegou a notificação de pix R$20 e R$30 mil para um alvo. Ou seja, num simples movimentar, foram R$ 50 mil que entraram nesta segunda-feira”, diz o delegado.

Quem são os influenciadores

Gleison Pereira Soares, conhecido nas redes sociais como ‘Mago das Unhas’

O influenciador possui mais de 100 mil seguidores e diz que é “empresário apostador”. Nas imagens compartilhadas pela internet, ele diz que conquistou a reforma de uma casa, o financiamento de um apartamento, a compra de televisão, uma geladeira e viagens.

Recentemente, Gleidson expôs aos seguidores que estaria se “despedindo dos atendimentos de unhas”. Segundo ele, o motivo seria que, “para a sua segurança, não poderia mais trabalhar na área”.

“Foram 8 anos dedicados a essa profissão, hoje até mesmo pela minha segurança não posso mais realizar esse lindo trabalho. Não é um adeus, talvez um até logo? Não sei ainda”, declarou o Mago das Unhas.

Suzana Karla Melo de Araújo

É mãe de Noelle Araújo, uma das influenciadoras que está sendo investigada por envolvimento no esquema de jogos de azar. Em suas redes sociais, ela também compartilhava os faturamentos e aliciava pessoas a apostarem.

Gessica Meireles Alves

A influenciadora excluiu suas redes sociais após ser presa pela polícia. Ela tinha mais de 30 mil seguidores.

Além de compartilhar os links dos jogos de azar, também mostrava seu dia a dia como empresária no ramo de estética e bronzeamento.

Rayssa Natacha Motta Berbary

Possui mais de 110 mil seguidores em uma rede social e sempre compartilha suas participações nos eventos de lançamentos de plataformas de jogos de azar. Na descrição de seu perfil, Rayssa diz que é “50% apostadora e ajudante de ansiosos”.

Jamily de Pinho Ipiranga

A influenciadora possui mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais e compartilha frequentemente os possíveis ganhos que realiza com as plataformas de jogos de azar, incluindo gravações de telas com valores altos e a facilidade de como seria possível ganhar.

Emily Almeida da Penha

Ela afirma ser produtora de conteúdo em suas redes sociais. A paraense, antes de excluir sua conta, contabilizava mais de 100 mil seguidores. Seu perfil tinha imagens de viagens, compra de carro e links destacados para que o público pudesse apostar.

Investigados

Outras quatro pessoas são apontadas pela Polícia como envolvidas, de acordo com a investigação da Polícia Civil do Pará, e estão foragidas.

Ingrid Naiane Silva da Silva

Lucas Tavares Lobo

Hellen Mayara Oliveira Borges

Lorrany do Socorro Almeida de Souza

O que dizem as defesas

O advogado de Gessica Meireles Alves disse que ela não não sabia que se tratava de uma atividade ilegal. “Acredito que, além dela, muitas outras pessoas são aliciadas pra fazer a divulgação desse tipo de aplicativo”, diz o advogado de defesa Ivan Mello.

Já a defesa de Rayssa Berbary disse que sua “cliente não cometeu crime nenhum. A situação será toda esclarecida durante o processo”.

