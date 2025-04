Polícia local entrou em conflito com torcedores do Colo-Colo do lado de fora do estádio, mas briga se alastrou quando torcedores revoltados invadiram campo. | Reprodução/ESPN

Polícia local entrou em conflito com torcedores do Colo-Colo do lado de fora do estádio, mas briga se alastrou quando torcedores revoltados invadiram campo. Saiba detalhes!

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, desta quinta-feira, pela 2ª rodada do grupo E da CONMEBOL Libertadores foi suspensa após torcedores chilenos invadirem o campo do estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Veja o momento da confusão:

Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza é suspenso por brigas e mortes Leia mais https://t.co/UBLmESXNRc pic.twitter.com/wir5SA7Jlu — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 11, 2025

A confusão generalizada aconteceu aos 25 minutos do 2º tempo, quando dois times empatavam sem gols.

Torcedores quebraram o vidro que separa o campo da arquibancada e entraram no gramado com vários objetos nas mãos. Alguns, inclusive, tiraram fotos com atletas do Colo-Colo.

Por questões de segurança, jogadores do Fortaleza correram para o túnel de acesso ao vestiário.

O jogo chegou a ser paralisado por mais de 30 minutos e acabou suspenso devido a gravidade da situação.

De acordo com a Conmebol, dois torcedores do Colo-Colo foram atropelados pela polícia nos arredores do estádio antes de a bola rolar e morreram. Após o episódio, o clima esquentou antes mesmo da invasão, quando torcedores chinelos atiraram objetos em campo.

Próximos jogos do Fortaleza:

Internacional (C) – 13/04, 20h (de Brasília) – Brasileirão

Vitória (F) – 16/04, 21h30 (de Brasília) – Brasileirão

Palmeiras (C) – 20/04, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Fonte: ESPN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/09:46:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...