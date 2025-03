Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste sábado (01/03)

(Foto: Reprodução) – Houston Rockets e Sacramento Kings jogarão às 22h (X/ @HoustonRockets)

Houston Rockets x Sacramento Kings, Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers x Golden State Warriors jogam pela temporada normal NBA hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Os jogos de hoje, sábado (01/03), da NBA ocorrem pela temporada regular da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Charlotte Hornets x Washington Wizards – 20h – NBA League Pass

Detroit Pistons x Brooklyn Nets – 21h – NBA League Pass

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs – 22h – NBA League Pass

Houston Rockets x Sacramento Kings – 22h – NBA League Pass

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 22h30 – Amazon Prime Video

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors – 22h30 – ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

O jogo Philadelphia 76ers x Golden State Warriors será transmido pela ESPN 2 e pela Disney+. Já a partida Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks terá transmissão pela Amazon Prime Video. Todas as outras partidas de hoje passarão pela NBA League Pass.

