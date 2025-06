Joice Hasselmann faz post debochando de Zambelli: “Um brinde a você”

Publicação de Hasselmann foi vista como uma provocação após últimos desdobramentos envolvendo a deputada Carla Zambelli

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) usou as redes sociais para debochar da deputada Carla Zambelli (PL-SP), após a condenação da parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sua saída do país.

Em uma publicação feita na rede X (antigo Twitter), Joice compartilhou uma foto segurando uma taça de champanhe, acompanhada da legenda: “Um brinde a você Carla Zambelli! Você merece… ahhhhh, se merece”.

A publicação foi vista como uma provocação após Carla Zambelli ser condenada pela Primeira Turma do STF a 10 anos e oito meses de prisão. A sentença se deve à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à inserção de documentos falsos na plataforma, em 2023.

Além da prisão, o STF determinou a perda do mandato da deputada, medida que só será aplicada quando não houver mais possibilidade de recurso. Zambelli também foi condenada a pagar, solidariamente, uma indenização de R$ 2 milhões.

Nessa terça-feira (3/6), Zambelli confirmou que deixou o Brasil. Segundo o apurou o Metrópoles, ela cruzou a fronteira com a Argentina, pela região de Foz do Iguaçu (PR), onde não há controle migratório formal. Por isso, a saída não foi registrada pela Polícia Federal.

Embora não houvesse restrição judicial na época da viagem, visto que o passaporte de Zambelli estava liberado, a situação mudou após a Procuradoria-Geral da República solicitar sua prisão preventiva. O pedido foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes.

A pedido da Polícia Federal (PF), a Interpol incluiu o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na lista da difusão vermelha. Com a medida, a parlamentar pode agora ser presa em outros países.

Ex-amigas

A troca de farpas entre Joice Hasselmann e Carla Zambelli não é recente. As duas foram eleitas em 2018 sob a influência da onda bolsonarista e chegaram a atuar como aliadas no início da legislatura. No entanto, a relação se deteriorou a partir de 2019, quando Joice rompeu com o então presidente Jair Bolsonaro após perder espaço no governo e entrar em atrito com os filhos dele, principalmente Carlos e Eduardo Bolsonaro.

Desde então, Zambelli permaneceu como uma das defensoras mais próximas do ex-presidente, enquanto Joice se tornou uma crítica aberta do governo e do chamado “gabinete do ódio”, grupo que, segundo ela, seria responsável por campanhas de desinformação nas redes sociais.

O embate entre as duas passou a ocorrer de forma pública, com trocas frequentes de acusações e ataques em redes sociais, entrevistas e sessões da Câmara.

A mais recente, em março deste ano, ocorreu logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria para condenar Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento.

Na postagem, Hasselmann chamou Zambelli de “bandida”

Fonte: Giovanna Estrela – Metropoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:15:19

