Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira em 2026 e explicam motivo

Jorge e Mateus no Viver Sertanejo | Foto: Globoplay

Dupla sertaneja deu entrevista divulgada neste domingo.

Recentemente, Jorge e Mateus anunciaram que farão uma pausa na carreira e em seus shows. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo deste domingo (19), a dupla explicou os motivos da decisão.

Jorge abordou o assunto: “Nesse próximo ano [2026], [a dupla] Jorge e Mateus vai completar 21 anos. Um ano sabático. Não vai chegar a ser ‘um ano’, acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso. Uma hora de pensar nas novas diretrizes, os caminhos que a gente deve percorrer pelos próximos 20 [anos].”

Mateus emendou a resposta ao falar sobre os filhos: “Participar do dia a dia na escola. São as pequenas coisas às quais a gente quer se apegar um pouco. Esse lance de: ‘Ah, mas você vai viajar de novo?’. Como você responde isso para uma criança que quer ter o pai ao lado, buscando na escola, participando? Isso pesa para a gente.”

“Ao mesmo tempo, a gente vai descansar um pouco a cabeça e trabalhar de forma mais tranquila nas próximas músicas. Tentar ficar mais potente novamente, porque a estrada te cansa bastante. As coisas vão ficando iguais e rotineiras”, concluiu.

Fonte: ABC+ e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/16:08:10

