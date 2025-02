Jornada Pedagógica 2025: Evento marca o início do ano letivo em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Com o tema “Cuidar para aprender: fortalecimento de vínculos e reconstrução de saberes”, a Jornada Pedagógica visa a promover a troca de experiências entre educadores

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizará, de 18 a 21 de fevereiro de 2025, a Jornada Pedagógica 2025. O evento, que acontecerá de forma presencial com transmissão ao vivo, reunirá professores, gestores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação para discutir estratégias de ensino e aprendizagem para o novo ano letivo. Com informações da Ascom PMP.

Com o tema “Cuidar para aprender: fortalecimento de vínculos e reconstrução de saberes”, a Jornada Pedagógica visa a promover a troca de experiências, fortalecer os laços entre educadores e aprimorar práticas pedagógicas alinhadas a uma educação mais humanizada, inovadora e inclusiva.

As inscrições estarão abertas até o dia 14 de fevereiro, por meio da plataforma Even3. Durante os quatro dias de evento, serão debatidos temas essenciais para a melhoria contínua da qualidade da educação, incluindo diretrizes e metas para o ensino, estratégias de fortalecimento dos vínculos escolares e reflexões sobre práticas educacionais exitosas.

A Jornada Pedagógica 2025 é um marco para a educação municipal, consolidando a missão da Semed em implementar políticas públicas que garantam um ensino de qualidade, pautado na equidade, inovação e sustentabilidade.

Programação

18 de fevereiro de 2025 (Terça-feira)

16h às 16h30 – Credenciamento

Local: Auditório da Escola Adventista e transmissão ao vivo

Público: Gestores, Vice-gestores e Coordenadores

16h30 às 16h50 – Abertura da Jornada Pedagógica

Local: Auditório da Escola Adventista e transmissão ao vivo

16h50 às 18h20 – Composição de mesa

Local: Auditório da Escola Adventista e transmissão ao vivo

18h20 às 19h10 – Apresentação da Rede Municipal de Educação

Palestrante: Dra. Maura Paulino

Local: Auditório da Escola Adventista e transmissão ao vivo

19 de fevereiro de 2025 (Quarta-feira)

08h às 12h – Palestra: Educação que dialoga, humaniza, reconstrói e liberta

Palestrantes: Esp. Elane Patrícia e Esp. Anny Pontes

Local: Plenário da Câmara Municipal

Público: Professores da Educação Infantil

14h às 18h – Palestra: Ensino Colaborativo: Desafios e Possibilidades para promover a inclusão, autonomia e participação significativa

Palestrante: Esp. Olindina

Local: Plenário da Câmara Municipal

Público: Assistentes Pedagógicos e Cuidadores

08h às 12h – Palestra: Um minutinho de prosa sobre o autocuidado e cérebro que aprende

Palestrantes: Esp. Rosinalva Alves dos Santos e Esp. Ely Samuel Oliveira Bessa

Local: Auditório da Escola Adventista

Público: Professores dos Ciclos Iniciais

14h às 18h – Palestra: Cuidar de quem educa: Saúde mental e bem-estar no ambiente escolar

Palestrantes: Esp. Elane Patrícia e Esp. Ramiro Silvestre

Local: Auditório da Escola Adventista

Público: Professores dos Ciclos Finais

08h às 12h – Palestra: Cuidar para aprender: Fortalecer vínculos, reconstruir saberes e gerenciar processos da gestão escolar

Palestrante: Esp. Kivia Brandão

Local: Auditório do Centro Cultural

Público: Gestores e Vice-gestores

14h às 18h – Palestra: Cuidar para Aprender: o Fortalecimento de Laços e Senso de Pertencimento

Palestrante: Esp. Lucilene Reis

Local: Auditório do Centro Cultural

Público: Professores do Tempo Integral

08h às 12h – Palestra: Cuidando de quem cuida: um olhar para a diversidade das escolas do campo

Palestrantes: Msc. Vitor Pereira Cruz e Msc. Silvânia Mendes Leal

Local: Auditório Central – CEUP

Público: Professores da Educação do Campo

14h às 18h – Palestra: Ao me conhecer descubro minhas forças

Palestrantes: Equipe do Departamento da EJA

Local: Auditório Central – CEUP

Público: Professores da EJA

08h às 12h – Palestra: Ensino Colaborativo: Desafios e Possibilidades para promover a inclusão, autonomia e participação significativa

Palestrante: Esp. Laiane M. da Silva

Local: Plenarinho

Público: Assistentes Pedagógicos da Educação Infantil

08h às 12h – Palestra: Ensino Colaborativo: Desafios, Estratégias e Possibilidades para garantir a Educação Inclusiva

Palestrante: Esp. Maria Arnete Damasceno

Local: Auditório do CEUP

Público: Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Itinerantes

14h às 18h – Palestra: Processo de ensino e aprendizagem para uma educação humanizada e inclusiva

Palestrante: Esp. Luzanira Cruz Padilha

Local: Auditório do CEUP

Público: Psicopedagogos e profissionais do Departamento de Atendimento e Apoio Psicopedagógico (DAAP)

20 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)

08h às 12h – Reunião Administrativa

Local: Escolas Municipais

Público: Profissionais da Educação

14h às 18h – Planejamento e organização dos espaços da escola

Local: Escolas Municipais

Público: Profissionais da Educação

21 de fevereiro de 2025 (Sexta-feira)

08h às 12h – Planejamento e organização dos espaços da escola

Local: Escolas Municipais

Público: Profissionais da Educação

14h às 18h – Planejamento e organização dos espaços da escola

Local: Escolas Municipais

Público: Profissionais da Educação

08h às 12h – Palestra: Fortalecimento de laços comunitários, valorização dos saberes ancestrais e práticas inovadoras na gestão escolar indígena

Palestrante: Dr.º Ribamar Ribeiro Júnior

Local: Aldeia

Público: Profissionais da Educação Escolar Indígena

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/14:24:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com