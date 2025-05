Jornalista chama Paysandu de ‘time pequeno’ e revolta torcedores bicolores nas redes sociais

Paysandu foi eliminado para o Bahia na Copa do Brasil. (Foto:FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO).

O jornalista, que também é influenciador divulgador de casa de apostas, fez a provocação

Um vídeo do jornalista e influencer Matheus Barbaço viralizou nas redes sociais na noite da última quarta-feira (21), após a vitória do Bahia por 4 a 0 sobre o Paysandu, na Arena Fonte Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A análise pós-jogo do comunicador, que elogiava o desempenho tricolor, acabou gerando polêmica ao se referir ao clube paraense como “time pequeno”.

“O Bahia fez o que time grande tem que fazer contra time pequeno, papai: golear. Se classificar sem susto e utilizando time reserva. Não como equipes eliminadas na pré-Copa do Brasil ou pra times sem expressão, como o Retrô-PE”, afirmou Barbaço, numa clara referência ao Fortaleza, que foi eliminado precocemente na competição.

A declaração do jornalista, que também divulga casa de apostas, não demorou a repercutir negativamente entre os torcedores do Paysandu. Nas redes sociais, dezenas de perfis reagiram ao que consideraram um menosprezo à história do clube paraense, pentacampeão da Copa Verde e campeão da Copa dos Campeões em 2002.

“Paysandu pequeno? Kkk que viagem! Temos mais torcida que vocês. Só estão bem na foto porque o Grupo City tá soltando a carta do tigrinho”, comentou o usuário @yuribrazf.

“Paysandu, olha aí! Bonito para a cara da diretoria, do presidente e principalmente para nós torcedores! Bahia era time pequeno. Lembram o que fizemos com eles, na Copa dos Campeões?”, escreveu @marcitomoura13.

“A torcida do Paysandu é infinitamente maior que a de vocês. Podem jogar até o Mundial que nunca serão, city da Shopee”, disse @bergcardozo.

