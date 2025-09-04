Jornalista paraense é o novo comentarista esportivo da ESPN

Novo desafio: Matheus Raymundo é anunciado como comentarista da ESPN | Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista paraense Matheus Raymundo é o mais novo reforço do time de comentaristas da ESPN, emissora do Grupo Disney. Ele já estreia nesta quinta-feira, dia 4, comentando uma partida internacional ao vivo na nova casa: Noruega x Finlândia, às 13h, na ESPN 4.

Até então, Matheus era comentarista das transmissões de futebol da TV Cultura do Pará. Ele também acumula passagens por veículos como DAZN Brasil, Rádio Clube do Pará e Rádio Cultura. Nas redes sociais, o jornalista compartilhou a emoção do novo desafio profissional.

“O Matheus criança sempre sonhou em poder falar esta frase. Ficava com a televisão ligada por horas na programação da ESPN. Ver tantos jogos de futebol fez com que o Jornalismo Esportivo fosse uma escolha natural”, disse.

“Quem aceitou o convite para fazer parte de um dos maiores canais do mundo foi aquele menino. Meus sinceros agradecimentos a todos que confiaram no trabalho e deram a oportunidade de vestir este uniforme! Vai ser bom demais poder contar a história de grandes eventos ao lado desse time!”, afirmou.

Pará em alta na comunicação esportiva do Brasil

Com a nova fase, Matheus Raymundo se junta ao seleto grupo de jornalistas paraenses que conquistam espaço na mídia esportiva nacional. Além dele, a também jornalista paraense Melbya Rolim, também está integrada ao grupo que pertence a Disney, realizando a cobertura dos jogos de Remo e Paysandu na Série B. Outro paraense, com mais tempo de casa, é o narrador santareno Rogério Vhaugan

