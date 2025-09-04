Jornalista paraense é o novo comentarista esportivo da ESPN
Novo desafio: Matheus Raymundo é anunciado como comentarista da ESPN | Foto: Reprodução/Instagram
O jornalista paraense Matheus Raymundo é o mais novo reforço do time de comentaristas da ESPN, emissora do Grupo Disney. Ele já estreia nesta quinta-feira, dia 4, comentando uma partida internacional ao vivo na nova casa: Noruega x Finlândia, às 13h, na ESPN 4.
Até então, Matheus era comentarista das transmissões de futebol da TV Cultura do Pará. Ele também acumula passagens por veículos como DAZN Brasil, Rádio Clube do Pará e Rádio Cultura. Nas redes sociais, o jornalista compartilhou a emoção do novo desafio profissional.
“O Matheus criança sempre sonhou em poder falar esta frase. Ficava com a televisão ligada por horas na programação da ESPN. Ver tantos jogos de futebol fez com que o Jornalismo Esportivo fosse uma escolha natural”, disse.
“Quem aceitou o convite para fazer parte de um dos maiores canais do mundo foi aquele menino. Meus sinceros agradecimentos a todos que confiaram no trabalho e deram a oportunidade de vestir este uniforme! Vai ser bom demais poder contar a história de grandes eventos ao lado desse time!”, afirmou.
Pará em alta na comunicação esportiva do Brasil
Com a nova fase, Matheus Raymundo se junta ao seleto grupo de jornalistas paraenses que conquistam espaço na mídia esportiva nacional. Além dele, a também jornalista paraense Melbya Rolim, também está integrada ao grupo que pertence a Disney, realizando a cobertura dos jogos de Remo e Paysandu na Série B. Outro paraense, com mais tempo de casa, é o narrador santareno Rogério Vhaugan
Fonte: Clayton Matos, Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/08:42:16
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com