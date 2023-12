Jovem anuncia leilão da virgindade e diz que figuras públicas estão interessadas: lance maior vai a R$ 6,2 milhões

Laura, de 20 anos, diz que político britânico entrou na disputa pela sua ‘primeira vez’.

Uma jovem está leiloando a sua virgindade e diz que algumas figuras públicas já demonstraram interesse. Segundo ela, o lance maior chegou a 1 milhão de libras (cerca de R$ 6,2 milhões).

Laura, de 20 anos, confirmou que venderá sua primeira vez por meio da Cinderella Escorts, um site on-line alemão dedicado a conectar clientes com profissionais do sexo. Ela diz esperar arrecadar fundos para ajudar sua mãe deficiente e pagar os seus estudos.

A guerra de lances supostamente envolveu alguns membros da elite e famosos de Londres. Laura alega que um “político misterioso” entrou na disputa, de acordo com reportagem do “Daily Star”, dando o lance maior até agora. Ela afirma já ter se encontrado com ele.

“Laura gostaria de vender sua virgindade através de acompanhantes Cinderella. A linda garota britânica tem 20 anos. Um médico verificou sua virgindade. Para ter certeza de que ela é realmente virgem, o comprador pode trazer um médico para a reunião ou visitar um médico na Alemanha um dia antes.”, afirma o site da Cinderella Escorts.

“Estou tranquila com a minha decisão. Acho que toda mulher deveria ter o direito de decidir o que quer fazer com o seu próprio corpo sem enfrentar o julgamento de outras pessoas. Estou na universidade no momento e acho que o dinheiro realmente me ajudaria a focar nos estudos”, disse a britânica, que também espera usar o dinheiro para “abrir um negócio próprio”.

A Cinderella Escorts já esteve envolvida em outros leilões de virgindade. Em 2017, Giselle, que se apresentava como uma modelo americana de 19 anos, vendeu a sua “primeira vez”. O vencedor foi um empresário dos Emirados Árabes Unidos, que topou pagar cerca de R$ 15 milhões, desbancando um “ator de Hollywood”.

“Nunca imaginei que conseguiria tanto dinheiro. É um sonho que se tornou real”, disse Giselle em entrevista ao jornal britânico “Sun”.

Em 2018, uma estudante australiana, identificada apenas como Kiara, afirma ter vendido sua virgindade para um famoso ator de Hollywood através do mesmo site, por mais de R$ 6 milhões. A garota afirma que resolveu fazer a venda para se tornar independente: “O dinheiro me permitirá comprar o meu próprio apartamento, vai me dar várias oportunidades que eu não teria”.

No ano seguinte, um “político japonês” arrematou a virgindade da modelo Mahbuba Mammadzada, de 23 anos, em um leilão organizado pela Cinderella Escorts: R$ 9,7 milhões.

