Jovem ataca namorada adolescente a facadas em Alenquer

(Foto:Reprodução) – Um jovem de 21 anos foi preso, na noite de segunda-feira (24), por tentar matar uma adolescente a facadas em Alenquer, município no oeste do Pará. Segundo a polícia, o suposto autor do crime tentou tirar a própria vida após atacar a vítima, a qual seria namorada dele. Até a última atualização desta matéria, não foi informado o estado de saúde do casal.

Por volta das 20h, moradores ligaram às autoridades denunciando uma tentativa de homicídio no bairro Liberdade. Os agentes da 26ª Companhia Independente Polícia Militar se dirigiram até o local e constataram o crime. De acordo com a PM, o rapaz teria desferido vários golpes de faca contra a vítima, que atingiram a região do abdômen e do pescoço e, em seguida, tentou se matar cortando o próprio pescoço. A arma utilizada nos ataques foi apreendida pelos policiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado realizou os primeiros socorros da adolescente e do suspeito que, ainda na área da ocorrência, tinham sinais de vida. Os dois foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio. Os militares foram até a unidade hospitalar e lá foram informados pelos profissionais que o estado de saúde da jovem era grave e que ela se encontrava no centro cirúrgico. Já o quadro clínico do suspeito era considerável estável até a noite de segunda-feira (24), sem risco de morrer.

A polícia civil manteve o suspeito algemado ao leito até ele receber alta do hospital. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC, além de detalhes do estado de saúde da garota e aguarda retorno.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/14:20:18

