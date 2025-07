Jovem chora na delegacia depois de invadir show pilotando moto em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | O evento reunia uma multidão quando o jovem adentrou com a moto na pista de acesso ao palco, gerando risco de acidente.

Um motociclista foi detido na madrugada deste domingo (20) após invadir com o veículo a área do show do cantor Eduardo Costa, realizado na Arena Z-30, durante a programação do veraneio 2025. O evento reunia uma multidão quando o jovem adentrou com a moto na pista de acesso ao palco, gerando risco de acidente.

A apresentação de Eduardo Costa começou por volta de 1h15 da manhã, com atraso em relação ao horário inicialmente previsto (23h). No momento da ocorrência, milhares de pessoas estavam concentradas na arena. De acordo com um vereador, mais de 70 mil pessoas estavam no local, informação que não foi confirmada por nenhuma autoridade de segurança pública.

O condutor, que possui apenas Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano, foi abordado por agentes de segurança e conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Na delegacia, o jovem demonstrou arrependimento, chorou e lamentou as consequências de sua “brincadeirinha”.

Segundo ele, além da possibilidade de perder a habilitação provisória, terá de arcar com os custos para refazer o processo de obtenção do documento, o que, conforme declarou, custou R$ 3.800,00. A Polícia Civil lavrou os procedimentos cabíveis e o caso seguirá sob apuração.

