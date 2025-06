Jovem de 15 anos é sequestrada e torturada por grupo ligado ao tráfico no Pará

(Foto: Reprodução) – Segundo testemunhas, uma arma de fogo foi usada para ameaçar a vítima durante toda a ação.

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de sequestro e tortura no município de Pacajá (PA), após ser acusada de denunciar um esquema de tráfico de drogas conduzido por uma facção criminosa. O crime chocou a cidade e mobilizou equipes do 38º Pelotão Policial Destacado (PPD), sob o comando do tenente Denis e com apoio do Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), chefiado pelo coronel Corrêa.

Prisões e nomes dos envolvidos

Cinco suspeitos foram presos e indiciados pelo crime de tortura:

Robson Alves da Cruz, 20 anos

Ezequiel Vargem da Silva, 19 anos

Anderson Nunes Costa, 21 anos

Cleidiane Pereira da Silva, 29 anos

Jhessica da Silva Alves, 28 anos

O sequestro

Na tarde de quinta-feira (19), a guarnição sob comando do sargento França recebeu denúncia de que três homens e três mulheres haviam invadido uma casa no bairro Novo Horizonte, sequestrado uma jovem à força e a colocado dentro de um carro branco, modelo Corsa. Segundo testemunhas, uma arma de fogo foi usada para ameaçar a vítima durante toda a ação. O grupo deixou o local em direção desconhecida.

Buscas e resgate

A partir das informações, a polícia suspeitou de envolvimento de uma facção criminosa que estaria “disciplinando” a vítima. Foram realizadas incursões em áreas isoladas e, por volta das 23h30, os policiais encontraram o veículo abandonado a cerca de 4 km da cidade.

Durante a operação, um homem conhecido por envolvimento com drogas foi abordado levando gasolina em uma motocicleta. Ao ser interrogado, revelou que Jhessica da Silva Alves, uma das acusadas, havia pedido para ele levar o combustível até o carro, onde seu irmão estaria aguardando.

A polícia então monitorou o local à distância. Pouco tempo depois, duas adolescentes saíram de uma área de mata; uma delas apresentava diversos hematomas e confirmou ter sido brutalmente espancada pelo grupo.

Operação e prisões

A Polícia Militar e a Polícia Civil montaram uma operação conjunta que resultou na prisão em flagrante dos envolvidos, em três endereços distintos. O crime teria sido motivado por uma suposta ameaça da vítima de denunciar o tráfico realizado pela quadrilha. (Com Diário do Pará)

