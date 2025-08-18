Jovem de 17 anos é apreendida acusada de esfaquear a própria mãe em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O crime aconteceu na tarde deste domingo (17), na terceira rua do bairro Jardim Aeroporto. A vítima, identificada como Leyde, de 36 anos, foi encontrada com ferimento de faca no tórax e foi conduzida Hospital Regional do Tapajós. De acordo com relatos de familiares, o golpe teria sido desferido pela própria filha da vítima, uma jovem de 17 anos.

Na tarde deste domingo (17), uma ocorrência de esfaqueamento foi registrada no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de agressão na terceira rua do Km 05.

No local, os policiais encontraram uma mulher, identificada como Leyde, de 36 anos, caída ao chão com um ferimento de faca na região do tórax. De acordo com relatos de familiares, o golpe teria sido desferido pela própria filha da vítima, uma jovem de 17 anos, que fugiu logo após o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Durante as buscas, a suspeita foi localizada em frente a um estabelecimento comercial no bairro Wirland Freire. Ela foi apreendida e encaminhada à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/08:35:37

