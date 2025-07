Jovem de 18 anos é detida após jogar corpo da filha recém-nascida na lixeira do banheiro, em Uruará (PA)

Lixeira do banheiro onde o corpo da bebê foi jogado/ foto reprodução

A jovem foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil na tarde de quarta-feira (16). Ela alega que teve um aborto.

Na tarde de quarta-feira (16), a morte de uma bebê virou caso de polícia na cidade de Uruará (PA). Uma jovem de 18 anos acabou sendo detida e encaminhada para a delegacia sob suspeita de ter matado a própria filha recém-nascida. Os fatos ocorreram numa residência da Rua 15 de Novembro.

Por volta das 16:15h, uma guarnição do 49º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local dos fatos a jovem contou para os policiais que abortou e jogou a criança no lixo do banheiro. Os policiais fizeram uma verificação e encontraram o corpo dentro de dois sacos plásticos na lixeira do banheiro.

Diante dos fatos a Polícia Civil também foi acionada e a jovem acabou sendo encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Uruará para os procedimentos legais cabíveis.

Mas como há a possibilidade de a mãe ter tirado a vida da criança, o IML de Altamira (PA) foi acionado para fazer a remoção do corpo da bebê e posteriormente exames vão identificar o que de fato ocasionou a morte.

Há a hipótese de que tenha ocorrido um parto normal, mas devido de tratar de uma gravidez escondida, a criança nasceu sem vida e a mãe a jogou no lixo, como tentativa de esconder os fatos.

Após ser ouvida em depoimento na delegacia a jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal de Uruará onde ficou internada para cuidados médicos.

Vai ser aguardado o resultado da perícia. Até o momento não há informações se a jovem poderá ser indiciada por algum tipo de crime. Um inquérito por portaria será instaurado para apurar os fatos, diante das incertezas sobre o que de fato aconteceu, se foi um aborto espontânea ou aborto provocado, ou até mesmo um parto normal.

