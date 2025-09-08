Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa

Jovem foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Polícia investiga caso

Uma jovem de 18 anos foi morta a t1ros dentro de casa na manhã de sábado (6), na Rua Jardim Santo Antônio, no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Rebeca Júlia de Souza Mendes.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM/Brotas) foram acionados no dia para averiguar a situação e, ao chegarem, os militares constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso para esclarecer a autoria e motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

