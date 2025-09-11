Jovem de 19 anos é estuprada pelo tio; no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o acusado segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Pará, por meio da equipe plantonista da Seccional Urbana de Paragominas, região sudeste do Pará, prendeu em flagrante um homem acusado de estupro. A vítima, uma mulher de 19 anos, é sobrinha do suspeito. Após receber a denúncia, a equipe policial se dirigiu ao local onde o homem estava e conseguiu capturá-lo, conduzindo-o à delegacia para apresentação à autoridade policial plantonista. A vítima foi ouvida e encaminhada para os exames e perícias necessárias. O acusado, que não teve o nome divulgado, permanece à disposição da Justiça.

