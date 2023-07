Jovem de 19 anos morre após extração de dentes do siso

Isadora Albanese morreu quatro dias após extrair os sisos do lado esquerdo (Foto:Acervo Pessoal).

Pais de Isadora criaram uma petição pública para “que ninguém chore mais pelo mesmo motivo”

Uma jovem de 19 anos morreu depois de complicações causadas pela extração do dente do siso, em Sorocaba (SP), no fim de abril desse ano. Agora, a mãe de Isadora Albanese, Grasiela, fez uma página no Instagram para falar sobre o tema.

“Não é uma causa só nossa, mas sim de toda a população”, começa Grasiela Belon Albanese ao falar sobre a petição criada por ela e o marido, Ricardo Costa Albanese, depois da morte da filha. A petição pública, que já conta com 55 mil assinaturas, pede por um protocolo que estabeleça critérios a serem cumpridos por todos os profissionais dentistas, durante e após a extração.

O documento foi encaminhado para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e relembra outros dois óbitos pelo mesmo motivo. Para conseguir mais visibilidade nas redes sociais, Grasiela usa o TikTok, onde compartilha informações sobre casos parecidos – ou iguais – ao da filha. Um dos relatos sobre a morte da jovem atingiu a marca de 7 milhões de visualizações. Em entrevista a revista “Marie Claire”, Grasiela e Ricardo descreveram a filha como uma menina animada e cheia de sonhos.

“No dia 10 de abril, ela fez a extração dos dois sisos do lado direito e ficou combinado que voltaria em outra data para retirar os sisos do lado esquerdo. De início, ela teve um leve inchaço, nada que fugisse do comum. A primeira cirurgia ocorreu bem”, começa Grasiela.

CONFIRA O DESABAFO DOS PAIS DE ISADORA NA ÍNTEGRA:

