Jovem de 19 anos morre após sofrer infarto durante partida de futebol, em Itaituba

Foto: Reprodução | Na noite de sexta-feira (26), um jovem identificado como Gabriel Azevedo, de 19 anos, m0rreu após sofrer um infarto em uma arena esportiva localizada no bairro da Paz, em Itaituba.

Segundo informações, pessoas que estavam no local tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca por cerca de 17 minutos e relataram que ele chegou a apresentar sinais de reação. Em seguida, ele foi levado em uma caminhonete para a UPA, onde os profissionais de saúde deram continuidade ao atendimento. No entanto, apesar dos esforços, o jovem não resistiu e veio a óbito.

O velório de Gabriel está sendo realizado na Segunda Rua do bairro Maria Madalena, na igreja Monte Hermon.

Fonte: Portal Giro/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/09:54:21

