Jovem de 21 anos é torturado até a morte após ser sequestrado por dívidas de bets

O jovem tinha dívidas de bets e jogos de pôquer (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O jovem teria sido forçar a entrar em um carro após uma festa e torturado durante horas para pagar as dívidas.

Um jovem de 21 anos foi sequestrado, torturado e morto após acumular dívidas em bets e jogos de pôquer. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (13) em Florianópolis, Santa Catarina. O corpo da vítima foi encontrado em Santo Amaro da Imperatriz, a 30 km da capital catarinense, com marcas de tortura e um tiro na cabeça.

A princípio, a vítima foi identificada como Arthur Seemann Grison, um jovem de 21 anos. No dia do crime, ele estava frequentando uma festa no centro da cidade e, ao sair, foi forçado a entrar em um carro por conhecidos.

Durante o sequestro, Arthur teria enviado mensagens a diversos amigos pedindo transferências via Pix para pagar a dívida das bets. Horas após as mensagens, o corpo do jovem foi encontrado.

Cinco homens foram presos e um adolescente foi apreendido pelo sequestro

Dois dias após o crime, na manhã de domingo (15), cinco homens foram presos suspeitos de sequestrar o jovem por conta das dívidas de bets. De acordo com o delegado Anselmo Cruz ao portal ND, três deles participaram ativamente do sequestro e mataram Arthur. Já os outros dois teriam auxiliado no movimento dos valores para as contas bancárias. Além disso, um adolescente foi apreendido, suspeito de receptar objetos pertencentes à vítima.

Conforme a apuração policial, Arthur tinha diversas dívidas de bets com os autores. Todos eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro e homicídio doloso.

