Jovem de 21 anos morre após carro partir ao meio em acidente com caminhonete e caminhão na BR-153

Carro é partido ao meio após acidente com caminhonete e caminhão — Foto: Alta Tensão-TO/Divulgação

Corpo da vítima foi encontrado às margens da rodovia. O acidente aconteceu próximo de Nova Olinda e o corpo foi levado para o IML de Araguaína.

Um acidente entre três veículos deixou uma pessoa morta na BR-153, próximo a Nova Olinda, no norte do estado. A batida aconteceu na madrugada deste domingo (16) e por causa do impacto um carro partiu ao meio, segundo os Bombeiros. O caso também envolveu uma caminhonete e um caminhão. O corpo da vítima foi encontrado no meio do matagal de uma ribanceira.

A Polícia Rodoviária Federal informou que inicialmente teria acontecido uma colisão entre o carro e a caminhonete e que depois um caminhão bateu nos dois veículos. A causa do acidente ainda será investigada. A vítima foi identificada como Natanael Silva Souza, de 21 anos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o jovem dirigia o carro que foi partido ao meio. Quando os militares chegaram no local, encontraram o corpo dele às margens da rodovia em uma ribanceira.

O motorista da caminhonete contou como o acidente aconteceu.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou que Natanael sofreu um traumatismo craniano grave, com afundamento de crânio e politraumatismos e constatou a morte dele.

A Prefeitura de Araguaína informou que na caminhonete estavam um casal e duas crianças. Eles não tiveram ferimentos e recusaram o encaminhamento para o hospital. O motorista do caminhão, de 46 anos, estava estável e consciente. Ele foi atendido e também recusou ser levado para o hospital.

No local, os bombeiros fizeram a limpeza da pista e varredura no perímetro, para descartar a possibilidade de outras vítimas.

O corpo de Natanael foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína e foi liberado para os familiares na manhã deste domingo.

Fonte: Stefani Cavalcante, g1 Tocantins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:23:25

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

