Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e ônibus em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O jovem conduzia uma motocicleta e acabou sendo atingido por um ônibus da empresa VIX Logística, que transportava trabalhadores da mineração.

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22/8), no cruzamento da Rua F com a Rua 5, no bairro União, em Parauapebas, no sudeste do Pará, resultou na morte de Thiago da Conceição Silva, de 21 anos. O jovem conduzia uma motocicleta e acabou sendo atingido por um ônibus da empresa VIX Logística, que transportava trabalhadores da mineração.

Segundo informações, tanto o ônibus quanto a motocicleta seguiam pela Avenida Liberdade e entraram juntos na Rua 5. Durante a conversão, Thiago teria ficado no ponto cego do coletivo, não sendo visto pelo motorista, o que ocasionou a colisão. O motociclista foi parar debaixo do veículo e sofreu graves ferimentos na cabeça, morrendo ainda no local.

Equipes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelo IML.

O caso reforça os riscos no trânsito em Parauapebas, onde grande parte dos acidentes é atribuída à imprudência e à falta de atenção. Especialistas alertam que motociclistas devem redobrar os cuidados em conversões próximas a veículos de grande porte, devido aos pontos cegos que podem resultar em colisões fatais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/14:32:33

